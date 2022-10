Etape de création I Le social brû(il)le I Collectif Travaux publics, 20 octobre 2022, .

Etape de création I Le social brû(il)le I Collectif Travaux publics



2022-10-20 20:00:00 20:00:00 – 2022-10-20 21:30:00 21:30:00

Réunissant des savoir-faire et des sensibilités issues des mondes de l’art et des sciences sociales, le collectif Travaux publics s’attache, à travers les outils de la création artistique, de l’éducation populaire et de la recherche collaborative, à encourager une appropriation critique du monde social. En travaillant sur nos histoires individuelles et collectives, sur nos langues, sur nos environnements sociaux, il vise à amplifier le potentiel d’émancipation et les capacités d’action des personnes et des groupes auprès desquels il s’engage.





En octobre, le collectif mettra à profit un premier temps de résidence au 3 bis f pour poursuivre leur travail de création sur l’état de l’action sociale aujourd’hui, mené principalement à Bobigny en collaboration avec des travailleuses et des travailleurs sociaux de Seine-Saint-Denis.



Création à la MC93 – scène nationale de Seine-Saint-Denis à Bobigny en février 2023.



● Comédienne Virginie Colemyn

● Sociologue Marjorie Glas

● Auteur, comédien Renaud Golo

● Artiste chercheuse Sandra Iché

● Comédienne, dessinatrice Lénaïg Le Touze.

