Cette nouvelle création de Liam Warren explore la possibilité d’augmenter son pouvoir d’adaptation et possiblement d’amélioration de son rapport au monde à travers le souffle. Breathing, solo écrit et interprété par Liam Warren avec le musicien Hugo Mir-Valette, s’appuie sur les potentialités esthétiques du souffle, sa matérialité, via une gestion libératrice de son propre état, physique et mental.



Corps polymorphe, parfois spectral, le performeur se déplacera sur une scène en miroir : ses respirations, jusque dans ses spasmes, seront enregistrées en direct et se répandront dans l’espace selon une boucle incessante et paroxystique. Entre épuisement et résistance, le souffle se tord, se multiplie et son intensité monte en crescendo. Dans cette chambre d’écho, émerge un nouveau rythme de respiration, une nouvelle phase d’empathie pour le corps collectif.





Création le 28 janvier 2023 dans le cadre du festival Parallèle à Klap, Maison pour la danse à Marseille.



Conception : Liam Warren, en collaboration avec Hugo Mir-Valette

Performeur / chorégraphe : Liam Warren

Composition sonore : Hugo Mir-Valette

Lumière : Cécile Giovansili-Vissière

Réalisateur en informatique musicale : Matisse Vrignaud

Dramaturgie : Marco Herløv Høst

Scénographie : Paf atelier

dans le cadre du festival Chroniques – biennale des imaginaires numériques

