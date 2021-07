Etape – 20e édition du rallye Orthez-Béarn Caupenne, 8 août 2021-8 août 2021, Caupenne.

Etape – 20e édition du rallye Orthez-Béarn 2021-08-08 – 2021-08-08

Caupenne Landes

EUR Le rallye Orthez Béarn est la 7e manche (sur 11) du championnat de France des Rallyes Tout-Terrain. Il se déroule du 7 au 9 août. Il compte pour le Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain mais comprend aussi quelques pilotes venus d’Outre-Manche dans 3 catégories distinctes : les 4X4 (issu de véhicules de série), les SSV (side by side véhicule sorte de quad biplace) et les prototypes 2 et 4 roues motrices, véritable bête de course pouvant atteindre les 200km/h sur des chemins de campagne.

Des zones publiques sont aménagées tout au long du parcours (suivre les indications de balisage). Un protocole sanitaire et une zone sécurisée sont mis à la disposition des spectateurs. Le samedi 8 août, rendez-vous à Caupenne pour découvrir une centaine de véhicules. Buvette solidaire pour l’association « Léa ». Le départ se fera au lieu-dit « Haget » à Gaujacq.

Le rallye Orthez Béarn est la 7e manche (sur 11) du championnat de France des Rallyes Tout-Terrain. Il se déroule du 7 au 9 août. Il compte pour le Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain mais comprend aussi quelques pilotes venus d’Outre-Manche dans 3 catégories distinctes : les 4X4 (issu de véhicules de série), les SSV (side by side véhicule sorte de quad biplace) et les prototypes 2 et 4 roues motrices, véritable bête de course pouvant atteindre les 200km/h sur des chemins de campagne.

Des zones publiques sont aménagées tout au long du parcours (suivre les indications de balisage). Un protocole sanitaire et une zone sécurisée sont mis à la disposition des spectateurs. Le samedi 8 août, rendez-vous à Caupenne pour découvrir une centaine de véhicules. Buvette solidaire pour l’association « Léa ». Le départ se fera au lieu-dit « Haget » à Gaujacq.

Le rallye Orthez Béarn est la 7e manche (sur 11) du championnat de France des Rallyes Tout-Terrain. Il se déroule du 7 au 9 août. Il compte pour le Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain mais comprend aussi quelques pilotes venus d’Outre-Manche dans 3 catégories distinctes : les 4X4 (issu de véhicules de série), les SSV (side by side véhicule sorte de quad biplace) et les prototypes 2 et 4 roues motrices, véritable bête de course pouvant atteindre les 200km/h sur des chemins de campagne.

Des zones publiques sont aménagées tout au long du parcours (suivre les indications de balisage). Un protocole sanitaire et une zone sécurisée sont mis à la disposition des spectateurs. Le samedi 8 août, rendez-vous à Caupenne pour découvrir une centaine de véhicules. Buvette solidaire pour l’association « Léa ». Le départ se fera au lieu-dit « Haget » à Gaujacq.

jose carlos cavaleiro – Pixabay

dernière mise à jour : 2021-06-22 par