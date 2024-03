« Étangs et océans, sources du Romantisme de Chateaubriand » : une conférence de Kevin Lognoné Salle municipale Sainte-Anne Saint-Malo, samedi 23 mars 2024.

Début : 2024-03-23 15:00

Fin : 2024-03-23 17:00

L’eau fut un élément naturel essentiel dans le destin de François-René de Chateaubriand. Samedi 23 mars, 15h00 1

La source miraculeuse de Nazareth en Plancoët, le reflet de son château sur l’étang de Combourg, jusqu’à l’immensité de l’océan face au tombeau où il repose ;

L’eau sera toujours présente dans son œuvre avec de remarquables descriptions telles les rives sauvages luxuriantes du Meschacebé, les chutes du Niagara ou les flots déchaînés de ses voyages lointains.

Le samedi 23 mars 2024 à 15 H, Kevin Lognoné nous en parlera lors d’une conférence organisée par l’association « Souvenir de Chateaubriand »,

Salle Sainte-Anne, Intra-muros de Saint-Malo.

