JOURNÉE PÊCHE À LA TRUITE Étangs du Weiherchen Boust, 11 juin 2023, Boust.

Boust,Moselle

Armez de votre canne à pêche, venez appâter les truites pour une journée de détente aux bords des étangs. De la restauration est prévue pour combler les pêcheurs. L’inscription payante peut se faire au domaine Kiesbruck de Manom ou au magasin de tabac Marchesin de Garche.. Adultes

Dimanche 2023-06-11 à 08:00:00 ; fin : 2023-06-11 16:00:00. 20 EUR.

Étangs du Weiherchen rue des Romains

Boust 57570 Moselle Grand Est



Armed with your fishing rod, come and bait the trout for a relaxing day on the banks of the ponds. Catering is provided for anglers. Paid registration can be made at the Domaine Kiesbruck in Manom or at the Marchesin tobacconist’s in Garche.

Armado con su caña de pescar, venga a cebar las truchas para pasar un día relajado a orillas de los estanques. Habrá servicio de catering para los pescadores. Puede inscribirse, previo pago, en el Domaine Kiesbruck de Manom o en el estanco Marchesin de Garche.

Bewaffnen Sie sich mit Ihrer Angelrute und ködern Sie die Forellen für einen entspannten Tag an den Ufern der Teiche. Für das leibliche Wohl der Angler ist gesorgt. Die kostenpflichtige Anmeldung kann in der Domaine Kiesbruck in Manom oder im Tabakladen Marchesin in Garche erfolgen.

Mise à jour le 2023-06-08 par OT CATTENOM ET ENVIRONS