Etangs d’art : exposition d’œuvres sur l’eau La Bouëxière, 19 juin 2021-19 juin 2021, La Bouëxière.

Etangs d’art : exposition d’œuvres sur l’eau 2021-06-19 – 2021-10-30 Lieu-dit Chevré Etang de Chevré

La Bouëxière 35340 La Bouëxière

Etangs d’art, structure culturelle de diffusion d’œuvres et de promotion d’artistes, propose des interventions d’artistes dans la nature et plus spécialement sur l’eau. Ainsi Etangs d’art intègre l’art là où l’on ne l’attend pas et dans le respect de l’environnement. Ses actions permettent à la fois de valoriser des espaces naturels, de promouvoir des artistes et d’interpeler les visiteurs.

Cet été, l’association intervient sur le site Chevré, en partenariat avec la commune de La Bouëxière : quatre artistes plasticiens professionnels résidents en Bretagne (Simon Augade, Pascale Planche, Sophie Pretigiacomo et Regis Poisson) interviendront sur l’Etang de Chevré.

Cette exposition d’œuvres sur l’eau sera présente du 19 Juin 2021 au 30 Octobre 2021 en accès libre et gratuit.

http://www.etangsdart.fr/

