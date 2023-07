Promenade en calèche Etangs Bas-en-Basset, 19 août 2023, Bas-en-Basset.

Bas-en-Basset,Haute-Loire

Promenade en calèche au parc de la biodiversité avec attelage 43. Départ toutes les 30 minutes. Enfant moins de 4 ans obligatoirement accompagné d’un adulte. Réservation dans les bureaux de l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron..

2023-08-19 14:00:00 fin : 2023-08-19 18:00:00. EUR.

Etangs

Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Horse-drawn carriage ride in the Biodiversity Park with carriage 43. Departure every 30 minutes. Children under 4 must be accompanied by an adult. Reservations at Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.

Paseo en coche de caballos por el Parque de la Biodiversidad con carruaje 43. Salidas cada 30 minutos. Los niños menores de 4 años deben ir acompañados de un adulto. Reservas en la Oficina de Turismo de Marches du Velay Rochebaron.

Kutschfahrt durch den Park der Artenvielfalt mit Gespann 43. Abfahrt alle 30 Minuten. Kinder unter 4 Jahren müssen von einem Erwachsenen begleitet werden. Reservierung in den Büros des Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.

Mise à jour le 2023-06-20 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron