Concours de pêche pour adultes Etange de la lande La Roche-l’Abeille, 2 septembre 2023, La Roche-l'Abeille.

La Roche-l’Abeille,Haute-Vienne

Concours de pêche pour adultes à l’étang de la lande. Buvette et restauration sur place..

2023-09-02 fin : 2023-09-02 . .

Etange de la lande

La Roche-l’Abeille 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Fishing competition for adults at the Etang de la Lande. Refreshments and catering on site.

Concurso de pesca para adultos en el Etang de la Lande. Refrescos y catering in situ.

Angelwettbewerb für Erwachsene am Étang de la lande. Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Pays de Saint-Yrieix