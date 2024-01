Théâtre comédie Salle des Fêtes du haut Place du Mousseau Étang-sur-Arroux, samedi 17 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17

fin : 2024-02-25

« Alberto Hôtel bonjour »

Comédie en «3 actes de Vivien LHERAUX

Bertrand, le directeur de l’ALBERTO HÔTEL est à deux doigts de craquer et franchement il y a de quoi !

Entre les va-et-vient du personnel qui n’est pas vraiment à la hauteur, l’arrivée ce clients hauts en couleur et le cambriolage du casino tout proche de l’hôtel, la journée risque d’être compliquée, très compliquée.

Et puis il y a aussi cette histoire de sac de sport, de pince monseigneur, de vanille…

La police débarque…

Étang-sur-Arroux 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté ajleger@orange.fr



