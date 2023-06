FÊTE DE L’ÉTANG Etang, salle auguste Marchand Les Hauts-d’Anjou, 30 juin 2023, Les Hauts-d'Anjou.

Les Hauts-d’Anjou,Maine-et-Loire

fête autour de l’étang organisé à Marigné le vendredi 30 juin à partir de 19h.

2023-06-30 à ; fin : 2023-06-30 . .

Etang, salle auguste Marchand Marigné

Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire



pond party in Marigné on Friday June 30 from 7pm

fiesta en torno al estanque organizada en Marigné el viernes 30 de junio a partir de las 19.00 horas

fest rund um den Teich organisiert in Marigné am Freitag, den 30. Juni ab 19 Uhr

Mise à jour le 2023-06-27 par eSPRIT Pays de la Loire