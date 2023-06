Ski nautique et bouées tractées Etang Saint-Saud-Lacoussière, 9 juillet 2023, Saint-Saud-Lacoussière.

Saint-Saud-Lacoussière,Dordogne

Animations sports nautiques de loisirs : ski nautique (bi, mono, wake, paraski) et bouées tractées.

Pas de babyski nautique ce jour.

Tarifs : bouée 10€ le tour par personne – ski, wake, paraski 20€ le tour par personne..

2023-07-09 à ; fin : 2023-07-09 19:00:00. .

Etang

Saint-Saud-Lacoussière 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Water sports entertainment: water skiing (bi, mono, wake, paraski) and towed buoys.

No babyskiing on this day.

Rates: buoy 10? per turn per person – ski, wake, paraski 20? per turn per person.

Actividades náuticas de ocio: esquí acuático (bi, mono, wake, paraski) y boyas remolcadas.

Este día no hay esquí para niños.

Precios: boya 10? la vuelta por persona – esquí, wake, paraski 20? la vuelta por persona.

Animationen Freizeit-Wassersport: Wasserski (Bi, Mono, Wake, Paraski) und gezogene Bojen.

An diesem Tag gibt es keine Wasserski.

Preise: Boje 10? pro Runde pro Person – Ski, Wake, Paraski 20? pro Runde pro Person.

Mise à jour le 2023-06-08 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin