Feu d’artifice – Fête du 16 août Etang, Route de Limoges Ahun, 16 août 2023, Ahun.

Ahun,Creuse

Fête foraine, DJ et en soirée feu d’artifice.

Buvette et snack sur place..

2023-08-16 fin : 2023-08-16 23:59:00. .

Etang, Route de Limoges

Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Funfair, DJ and fireworks in the evening.

Refreshments and snacks on site.

Parque de atracciones, DJ y fuegos artificiales por la noche.

Bar y cafetería en el mismo recinto.

Jahrmarkt, DJ und am Abend Feuerwerk.

Getränke und Snacks vor Ort.

Mise à jour le 2023-05-31 par Creuse Tourisme