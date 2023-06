»De l’Eau d’Ici à l’Eau de Là »: Conférence Vagabonde «l’Eau et le Vivant» ÉTANG Payrignac, 13 mai 2023, Payrignac.

Payrignac,Lot

RDV au bord de l’étang pour une conférence vagabonde «L’eau et le Vivant» avec Pierre Wagenheim, spécialiste de l’écologie des milieux aquatiques.

2023-05-13 à 14:30:00 ; fin : 2023-05-13 . .

ÉTANG

Payrignac 46300 Lot Occitanie



Meet at the edge of the river for a wandering conference on « Water and Life » with Pierre Wagenheim, specialist in the ecology of aquatic environments

Cita al borde del río para una conferencia « Agua y Vida » con Pierre Wagenheim, especialista en ecología de los medios acuáticos

RDV am Ufer des Teichs für eine Konferenz über « Wasser und Leben » mit Pierre Wagenheim, Spezialist für die Ökologie von Gewässern

