Le Piano Du Lac

Langesse Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-20 18:00:00

fin : 2024-07-20 LE PIANO DU LAC.

LE PIANO DU LAC

Depuis 2014, le pianO du lac

organise plusieurs tournées

estivales de concerts flottants.

De lac en lac, d’étang en rivière,

ils proposent au public de vivre

un instant de rencontre et de

poésie sur l’eau au cœur de sites

aquatiques naturels.

Pour sa deuxième année, le pianO

du lac se déplace à Langesse. Si

l’année dernière, le thème abordé

était celui du cinéma, cette année,

musiques traditionnelles et classique seront à l’honneur. EUR.

ETANG-LANGESSE

Langesse 45290 Loiret Centre-Val de Loire

