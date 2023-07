FEU D’ARTIFICE Etang Langatte, 22 juillet 2023, Langatte.

Langatte,Moselle

Grand feu d’artifice à la zone de loisirs de Langatte : musique, restauration et buvette. Tout public

Samedi 2023-07-22 19:00:00 fin : 2023-07-22 23:59:00. 0 EUR.

Etang

Langatte 57400 Moselle Grand Est



Fireworks display at the Langatte leisure area: music, food and refreshments

Gran espectáculo pirotécnico en la zona de ocio de Langatte: música, comida y refrescos

Großes Feuerwerk in der Freizeitzone Langatte: Musik, Essen und Trinken

Mise à jour le 2023-07-06 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG