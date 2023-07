Concours de pêche Etang du Tranchet Bugeat, 14 juillet 2023, Bugeat.

Bugeat,Corrèze

L’association de pêche de Bugeat organise un concours à l’étang du Tranchet..

2023-07-14

Etang du Tranchet

Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Bugeat fishing association organizes a competition at the Tranchet pond.

La asociación de pesca de Bugeat organiza un concurso en el estanque de Tranchet.

Der Fischereiverein von Bugeat veranstaltet einen Wettbewerb am Étang du Tranchet.

