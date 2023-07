MATINÉE DE PÊCHE Etang du Souche Ban-sur-Meurthe-Clefcy, 16 juillet 2023, Ban-sur-Meurthe-Clefcy.

Ban-sur-Meurthe-Clefcy,Vosges

Réservation en mairie, buvette sur place.. Tout public

Dimanche 2023-07-16 08:00:00 fin : 2023-07-16 12:00:00. 12 EUR.

Etang du Souche rue de l’Etang

Ban-sur-Meurthe-Clefcy 88230 Vosges Grand Est



Reservations at the town hall, refreshments on site.

Reservas en el Ayuntamiento, refrigerios in situ.

Reservierung im Rathaus, Getränkestand vor Ort.

