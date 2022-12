Lâcher de truites Etang du Riot Beaulieu-sur-loire Catégorie d’évènement: Beaulieu-sur-Loire

Lâcher de truites Etang du Riot, 6 mai 2023, Beaulieu-sur-loire. Lâcher de truites Samedi 6 mai 2023, 08h00 Etang du Riot Venez pêcher dans le Riot ! Etang du Riot Etang du riot, Beaulieu-sur-loire Beaulieu-sur-loire Déversement de 50 Kg de Truites, pêche gratuite selon les conditions fédérales à savoir 4 lignes par pêcheur détenteur d’une carte de pêche

fédérale ou une ligne pour les pêcheurs détenteurs d’une carte promotionnelle. 6 poissons maxi par pêcheur

Buvette / Restauration / Tombola avec tirage au sort

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T08:00:00+02:00

2023-05-06T19:00:00+02:00 les pecheurs belloceens

Détails Catégorie d’évènement: Beaulieu-sur-Loire Autres Lieu Etang du Riot Adresse Etang du riot, Beaulieu-sur-loire Ville Beaulieu-sur-loire lieuville Etang du Riot Beaulieu-sur-loire

Etang du Riot Beaulieu-sur-loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaulieu-sur-loire/

Lâcher de truites Etang du Riot 2023-05-06 was last modified: by Lâcher de truites Etang du Riot Etang du Riot 6 mai 2023 Beaulieu-sur-Loire Etang du Riot Beaulieu-sur-loire

Beaulieu-sur-loire