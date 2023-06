MANIFESTATION SPORTIVE « DÉFI 1900 » – LE LOUROUX-BÉCONNAIS Étang du Petit Anjou Val d’Erdre-Auxence, 24 juin 2023, Val d'Erdre-Auxence.

Val d’Erdre-Auxence,Maine-et-Loire

Les 24 et 25 juin 2023, à l’étang du Petit Anjou au Louroux-Béconnais, se tiendra la 4ème édition du Défi 1900..

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-25 . .

Étang du Petit Anjou

Val d’Erdre-Auxence 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire



On June 24 and 25, 2023, the 4th edition of the Défi 1900 will be held at the Petit Anjou pond in Le Louroux-Béconnais.

Los días 24 y 25 de junio de 2023 se celebrará el 4º Défi 1900 en el estanque del Petit Anjou, en Le Louroux-Béconnais.

Am 24. und 25. Juni 2023 findet am Étang du Petit Anjou in Le Louroux-Béconnais die 4. Ausgabe der Défi 1900 statt.

Mise à jour le 2023-06-02 par eSPRIT Pays de la Loire