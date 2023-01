Les dimanches naviguant de Senlis Etang du Moulin de Gué de Pont Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Entrée libre

exposition et démonstration de modélisme naval Etang du Moulin de Gué de Pont 42,rue du moulin de Gué de Pont Senlis 60300 Oise Picardie exposition et navigation de différentes maquettes (bateaux de pêches,Remorqueurs,Vapeurs et de nombreux voiliers des clubs de la région.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-23T13:30:00+02:00

2023-04-23T17:30:00+02:00

