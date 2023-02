Qu’y a-t-il à l’intérieur d’une galle ? Etang du Gué 48.653535 , 2.209209 Marcoussis Catégories d’Évènement: Essonne

Inscription en ligne Excroissances végétales aux allures très variables et parfois spectaculaires, les galles se forment en réponse à différents types d’agressions : par des insectes, par des champignons, par des bactéries… Si chaque galle est spécifique à une plante, certaines plantes, comme le chêne, peuvent en accueillir des dizaines d’espèces. Nous irons à la découverte de leur étonnante diversité au cours d’une promenade entre bois et campagne. Etang du Gué 48.653535 , 2.209209 45 chemin de la Ronce 91460 Marcoussis Marcoussis 91460 Essonne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

