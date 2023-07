À la découverte du patrimoine naturel et de sa biodiversité sur un étang de Grand Paris Sud Étang du Follet Savigny-le-Temple Catégories d’Évènement: Savigny-le-Temple

À la découverte du patrimoine naturel et de sa biodiversité sur un étang de Grand Paris Sud

Samedi 16 septembre, 09h30
Étang du Follet
Savigny-le-Temple

Animation gratuite, inscription obligatoire, limitée à 15 personnes ou en fonction des conditions sanitaires

L'animateur, à l'origine de la préservation de ce milieu, présentera l'historique de cette réserve et les différents statuts que ce site a connu. Observation et écoute des passereaux chanteurs. Observation des oiseaux aquatiques (Hérons, grèbes, poules d'eau, foulques, martins-pêcheurs…). L'animateur sera là pour identifier toutes les espèces visibles en vous le confirmant sur un guide des oiseaux d'Europe. Deux longues-vues minimum seront utilisées durant cette animation et le prêt de paires de jumelles pour enfants ou adultes sera possible.

Étang du Follet
Route du Château-de-Saint-Leu 77240 Cesson
Savigny-le-Temple 77240
Seine-et-Marne
Île-de-France

Contact: pievertebio77@yahoo.fr, 09 79 22 97 13
Réserve ornithologique de l'étang du Follet

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

