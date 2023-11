Challenge des Gentlemen Etang du Bourg Dampierre-en-burly, 12 novembre 2023, Dampierre-en-burly.

Challenge des Gentlemen Dimanche 12 novembre, 07h30 Etang du Bourg

par le Free Run Dampierre et la Municipalité –

Trois circuits balisés (6-12-20Km) de marche, course à pied ou VTT – Allure et départ libres – Collation et vin chaud offert à l’arrivée

Luttons contre les cancers masculins

Etang du Bourg Dampierre-en-burly Dampierre-en-burly

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T07:30:00+01:00 – 2023-11-12T09:00:00+01:00

