Hardinvast Manche Hardinvast Parcours pieds nus

(Re) découvrez des sensations plantaires !! Le Va Nus-Pieds est conçu pour rechercher de bonnes sensations, dans l’axe de la réflexologie plantaire. A l’Étang des Raconteurs, point de gravillons qui piquent ! Reconnectez-vous à la terre… Eveil des Sens

Stimulez vos autres sens !! Odorat, vue, ouïe et aussi mémoire olfactive, équilibre, kinesthésie (repérer son corps dans l’espace), sens de l’observation ; le Va Nus-Pieds incite à se reconnecter avec son environnement par l’intermédiaire du corps et donc de se reconnecter à son propre corps. Science Ludique

Le Va Nus-Pieds apporte aussi des éclairages ludo-scientifiques sur les sens mais pas que !!.. Accessible à tout âge !! Parcours pieds nus

etangdesraconteurs@gmail.com +33 7 86 76 10 13 https://www.etangdesraconteurs.com/

