Vannerie sauvage Etang des Landes Lussat, 14 octobre 2023, Lussat.

Lussat,Creuse

Une balade pour reconnaître les différentes plantes utilisables en vannerie et savoir lesquelles choisir.

Cyril RASPILLER vous fera également une démonstration de refente et de préparation des ronces et il confectionnera devant vous le début d’un objet avec la technique du spiralé-cousu, utilisée jadis pour la confection des bannetons de boulanger et les ruches – l’après-midi, horaire précisé lors de l’inscription.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

Etang des Landes

Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine



A walk to recognize the different plants used in basketry and learn which ones to choose.

Cyril RASPILLER will also give you a demonstration of how to slit and prepare brambles, and he’ll make the beginning of an object in front of you using the spiral-stitched technique, formerly used to make baker’s sticks and beehives – afternoon, time specified on registration

Un paseo para identificar las diferentes plantas que se pueden utilizar en cestería y saber cuáles elegir.

Cyril RASPILLER le hará también una demostración de cómo partir y preparar zarzas, y realizará delante de usted la primera parte de un objeto con la técnica del cosido en espiral, que antiguamente se utilizaba para fabricar palos de panadero y colmenas – por la tarde, hora precisada en la inscripción

Ein Spaziergang, um die verschiedenen Pflanzen, die für die Korbflechterei verwendet werden können, zu erkennen und zu wissen, welche man auswählen sollte.

Cyril RASPILLER wird Ihnen auch das Spalten und Vorbereiten von Brombeeren demonstrieren und vor Ihren Augen den Anfang eines Objekts mit der Technik des Spiralnähens herstellen, die früher für die Herstellung von Bäckerbänken und Bienenkörben verwendet wurde – nachmittags, Uhrzeit wird bei der Anmeldung angegeben

