Découverte sensorielle de la Réserve Naturelle Etang des Landes Lussat, 27 juillet 2023, Lussat.

Lussat,Creuse

Balade sensorielle pour les tout-petits. On observe, on touche, on sent, on écoute, on imagine, on crée, pour découvrir la Nature par les sens, en se laissant porter par ses sensations et son instinct. Enfants de 3 à 6 ans accompagnés d’un adulte – le matin, horaire précisé lors de l’inscription.

2023-07-27 fin : 2023-07-27 . EUR.

Etang des Landes

Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Sensory walks for toddlers. Observe, touch, smell, listen, imagine and create as you discover Nature through your senses, letting yourself be guided by your senses and instincts. Children aged 3 to 6 accompanied by an adult – mornings, times specified on registration form

Un paseo sensorial para niños pequeños. Observa, toca, huele, escucha, imagina y crea mientras descubres la Naturaleza a través de tus sentidos, dejándote guiar por tus sentidos e instintos. Niños de 3 a 6 años acompañados de un adulto – mañanas, horario especificado al inscribirse

Sinnesspaziergang für die ganz Kleinen. Man beobachtet, berührt, riecht, hört zu, stellt sich vor, kreiert, um die Natur mit den Sinnen zu entdecken, indem man sich von seinen Empfindungen und seinem Instinkt tragen lässt. Kinder von 3 bis 6 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen – am Vormittag, Uhrzeit wird bei der Anmeldung angegeben

Mise à jour le 2023-04-17 par Creuse Tourisme