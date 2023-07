Explorateurs et exploratrices de la nature Etang des Landes Lussat, 26 juillet 2023, Lussat.

Lussat,Creuse

Pour devenir un bon explorateur ou une bonne exploratrice, il faut s’entraîner à utiliser nos sens. 4 épreuves sensorielles sur le thème des oiseaux de la Réserve et une carte d’explorateur ou d’exploratrice à la clé ! Enfants de 6 à 10 ans accompagnés d’un adulte. Prévoir tenue adaptée à la météo (bottes non nécessaires) – le matin, horaire précisé lors de l’inscription.

2023-07-26 fin : 2023-07-26 . EUR.

Etang des Landes

Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine



To become a good explorer, you need to train your senses. 4 sensory tests on the theme of the Reserve’s birds, and an explorer’s card at the end! Children aged 6 to 10 accompanied by an adult. Please bring weather-appropriate clothing (boots not necessary) – mornings, times specified on registration

Para ser un buen explorador, hay que practicar el uso de los sentidos. 4 pruebas sensoriales sobre el tema de las aves de la Reserva y ¡un carné de explorador al final! Niños de 6 a 10 años acompañados de un adulto. Traer ropa adecuada para el tiempo (no es necesario llevar botas) – por la mañana, hora especificada en la inscripción

Um ein guter Entdecker oder eine gute Entdeckerin zu werden, musst du dich darin üben, deine Sinne zu benutzen. 4 Sinnesprüfungen zum Thema Vögel des Naturschutzgebiets und eine Entdeckerkarte als Belohnung! Kinder von 6 bis 10 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen. Dem Wetter angepasste Kleidung mitbringen (Stiefel sind nicht erforderlich) – morgens, Uhrzeit wird bei der Anmeldung angegeben

Mise à jour le 2023-04-17 par Creuse Tourisme