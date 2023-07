Détectives naturalistes en herbe Etang des Landes Lussat, 20 juillet 2023, Lussat.

Lussat,Creuse

Dans la Réserve naturelle, un animal mystérieux laisse des traces un peu partout sans jamais se faire voir… Comment fait-il ? Qui est-il ? Enquête familiale ponctuée d’activités ludiques pour découvrir un mystérieux animal protégé vivant dans la Réserve naturelle – le matin, horaire précisé lors de l’inscription.

2023-07-20 fin : 2023-07-20 . EUR.

Etang des Landes

Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine



In the Nature Reserve, a mysterious animal leaves tracks all over the place without ever being seen… How does he do it? And who is he? A family investigation punctuated by fun activities to discover a mysterious protected animal living in the Nature Reserve – mornings, times specified on registration

En la Reserva Natural, un misterioso animal va dejando huellas por todas partes sin dejarse ver… ¿Cómo lo hace? ¿Y quién es? Una investigación en familia salpicada de actividades lúdicas para descubrir un misterioso animal protegido que vive en la Reserva Natural – mañanas, horarios especificados al inscribirse

Im Naturreservat hinterlässt ein mysteriöses Tier überall Spuren, ohne sich jemals sehen zu lassen… Wie macht es das? Wer ist es? Eine Familienuntersuchung mit spielerischen Aktivitäten, um ein geheimnisvolles, geschütztes Tier zu entdecken, das im Naturschutzgebiet lebt – morgens, Uhrzeit bei der Anmeldung angegeben

