Les oiseaux pour les petits Etang des Landes Lussat, 19 juillet 2023, Lussat.

Lussat,Creuse

Des petits jeux et des activités sensorielles pour les tout-petits afin de mieux connaître les oiseaux et commencer à les observer – le matin, horaire précisé lors de l’inscription.

2023-07-19 fin : 2023-07-19 . EUR.

Etang des Landes

Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Little games and sensory activities for toddlers to learn about birds and start observing them – mornings, times specified when registering

Pequeños juegos y actividades sensoriales para que los niños aprendan más sobre las aves y empiecen a observarlas – por las mañanas, horario especificado al inscribirse

Kleine Spiele und sensorische Aktivitäten für Kleinkinder, um die Vögel besser kennen zu lernen und mit ihrer Beobachtung zu beginnen – morgens, Uhrzeit wird bei der Anmeldung angegeben

Mise à jour le 2023-04-17 par Creuse Confluence Tourisme