Jumelles et épuisettes Etang des Landes Lussat, 12 juillet 2023, Lussat.

Lussat,Creuse

Avec les jumelles, on observe les magnifiques oiseaux de l’étang : les canards, les hérons et les cygnes. Avec les épuisettes, on pêche tout ce qui vit dans l’eau : insectes, coquillages, crustacés et même plantes…

D’ailleurs… ne serait-ce pas là un bon casse-croûte pour les oiseaux ?

Prévoir une tenue adaptée à la météo (bottes non nécessaires) – le matin, horaire précisé lors de l’inscription.

2023-07-12 fin : 2023-07-12 . EUR.

Etang des Landes

Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine



With binoculars, you can observe the pond’s magnificent birds: ducks, herons and swans. With the landing nets, we catch everything that lives in the water: insects, shellfish and even plants…

And wouldn’t that be a good snack for the birds?

Dress appropriately for the weather (boots not necessary) – morning, time specified on registration form

Con los prismáticos, podrás observar las magníficas aves del estanque: patos, garzas y cisnes. Con las redes de desembarque, podrás capturar todo lo que vive en el agua: insectos, marisco e incluso plantas…

¿Y no sería un buen tentempié para los pájaros?

Vístete adecuadamente según el tiempo que haga (no es necesario llevar botas): por la mañana, a la hora especificada al inscribirte

Mit dem Fernglas beobachtet man die wunderschönen Vögel des Teichs: Enten, Reiher und Schwäne. Mit den Keschern fischt man alles, was im Wasser lebt: Insekten, Muscheln, Schalentiere und sogar Pflanzen…

Übrigens … wäre das nicht ein guter Snack für die Vögel?

Dem Wetter angepasste Kleidung mitbringen (Stiefel sind nicht erforderlich) – morgens, Uhrzeit wird bei der Anmeldung angegeben

Mise à jour le 2023-04-17 par Creuse Confluence Tourisme