Balade nature et méditative Etang des Landes Lussat, 7 juin 2023, Lussat.

Lussat,Creuse

Un moment pour se détendre, observer la nature, percevoir et ressentir l’espace, les sons, les odeurs, le vent… en un mot : se reconnecter à la nature.

Accessible à tous, cette balade associe des temps d’observation de la nature, des temps de marche lente et consciente et des temps de petits exercices méditatifs basés sur la respiration et l’ouverture sensorielle – le matin, horaire précisé lors de l’inscription.

2023-06-07 fin : 2023-06-07 . EUR.

Etang des Landes

Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine



A moment to relax, observe nature, perceive and feel space, sounds, smells, the wind… in a word: reconnect with nature.

Accessible to all, this walk combines time for observing nature, slow, conscious walking and short meditative exercises based on breathing and sensory openness – in the morning, time specified on registration

Un tiempo para relajarse, observar la naturaleza, percibir y sentir el espacio, los sonidos, los olores, el viento… en una palabra: volver a conectar con la naturaleza.

Accesible a todos, este paseo combina tiempo para observar la naturaleza, tiempo para caminar despacio y conscientemente y tiempo para realizar breves ejercicios meditativos basados en la respiración y la apertura de los sentidos… por la mañana, hora especificada al inscribirse

Ein Moment, um sich zu entspannen, die Natur zu beobachten, den Raum, die Geräusche, die Gerüche, den Wind wahrzunehmen und zu spüren… mit einem Wort: sich wieder mit der Natur zu verbinden.

Dieser Spaziergang ist für alle zugänglich und verbindet Zeiten der Naturbeobachtung, Zeiten des langsamen und bewussten Gehens und Zeiten kleiner meditativer Übungen, die auf der Atmung und der Öffnung der Sinne beruhen – am Morgen, Uhrzeit wird bei der Anmeldung angegeben

