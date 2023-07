Les petites bêtes de l’eau Etang des Landes Lussat, 20 avril 2023, Lussat.

Lussat,Creuse

On observe, on trie dans des petites boites, on apprend à respecter et à aimer. Activités ludiques de découverte des insectes, mollusques et têtards pour les tout-petits, au bord de l’eau.

Prévoir une tenue adaptée à la météo (bottes non nécessaires).

Pour les enfants de 3 à 6 ans..

2023-04-20 fin : 2023-04-20 11:30:00. EUR.

Etang des Landes

Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Observe, sort in little boxes, learn to respect and love. Fun activities to discover insects, mollusks and tadpoles for toddlers, at the water’s edge.

Dress appropriately for the weather (boots not necessary).

For children aged 3 to 6.

Observar, clasificar en cajitas, aprender a respetar y amar. Actividades lúdicas para descubrir insectos, moluscos y renacuajos para los más pequeños, al borde del agua.

Vestimenta adecuada al tiempo (no es necesario llevar botas).

Para niños de 3 a 6 años.

Man beobachtet, sortiert in kleine Schachteln, lernt zu respektieren und zu lieben. Spielerische Aktivitäten zur Entdeckung von Insekten, Mollusken und Kaulquappen für die ganz Kleinen am Wasser.

Dem Wetter angepasste Kleidung vorsehen (Stiefel sind nicht erforderlich).

Für Kinder von 3 bis 6 Jahren.

Mise à jour le 2023-04-17 par Creuse Tourisme