Festival Par Has Art !-INERTIE Jeudi 6 juillet, 20h00 Etang des Ibis à Lognes

Inertie est une petite parenthèse de cirque contemplatif

construite autour d’une sculpture mobile géante.

Une fois mis en mouvement, deux funambules marchent

sur cet objet singulier, concave et convexe, générant

des mouvements inattendus où l’élégance et la poésie

rencontrent le contrôle et l’habileté.

Beau, harmonieux et mystérieusement touchant, ce

spectacle s’offre à tous les regards, qu’ils soient ludiques,

géométriques, scientifiques ou rêveurs !

Etang des Ibis à Lognes Cours des Lacs, 77185 Lognes Lognes 77185 Le Segrais Seine-et-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-06T20:00:00+02:00 – 2023-07-06T20:45:00+02:00

©Edouard BARRA