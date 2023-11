6ÈME FESTIVAL ARTS D’HIVER – SPECTACLE PIAFS Étang des Ganaudières Mozé-sur-Louet, 17 novembre 2023, Mozé-sur-Louet.

Mozé-sur-Louet,Maine-et-Loire

Le mois de novembre se réchauffera à Mozé-sur-Louet, avec l’accueil de ce festival «Arts d’Hiver»..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 20:00:00. EUR.

Étang des Ganaudières

Mozé-sur-Louet 49610 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The month of November will warm up in Mozé-sur-Louet with the hosting of this « Arts d’Hiver » festival.

Noviembre será un mes cálido en Mozé-sur-Louet, ya que daremos la bienvenida al festival « Arts d’Hiver ».

Im November wird es in Mozé-sur-Louet wärmer, denn dort findet das Festival « Arts d’Hiver » statt.

Mise à jour le 2023-11-09 par eSPRIT Pays de la Loire