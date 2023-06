DÉCOUVERTE DES LIBELLULES Etang des Bercettes Neuvilly-en-Argonne, 19 juillet 2023, Neuvilly-en-Argonne.

Neuvilly-en-Argonne,Meuse

Venez observer, accompagné d’un naturaliste du CPIE, les libellules et les demoiselles autour de l’étang des Bercettes.

Réservation obligatoire auprès du CPIE de Meuse.. Tout public

Mercredi 2023-07-19 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-19 16:00:00. 0 EUR.

Etang des Bercettes

Neuvilly-en-Argonne 55120 Meuse Grand Est



Come and observe dragonflies and damselflies around the Bercettes pond, accompanied by a CPIE naturalist.

Reservations required with CPIE de Meuse.

Venga a observar las libélulas y caballitos del diablo alrededor del estanque de Bercettes, acompañado por un naturalista del CPIE.

Imprescindible reservar en el CPIE de Meuse.

Beobachten Sie in Begleitung eines Naturwissenschaftlers des CPIE Libellen und Demoisellen rund um den Étang des Bercettes.

Reservierung beim CPIE de Meuse erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT DU PAYS D’ARGONNE