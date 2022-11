Nuit de la Chouette à l’Etang des Aulnes Etang des Aulnes Saint-Martin-de-Crau Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Nuit de la Chouette à l'Etang des Aulnes Vendredi 10 mars 2023, 19h00 Etang des Aulnes

Gratuit- INSCRIPTION OBLIGATOIRE- places limitées

Film sur le Hibou Grand-Duc suivi d’une sortie nocturne à l’écoute des rapaces Etang des Aulnes Domaine de l’étang des Aulnes Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur A l’occasion de la 15e Nuit de la Chouette, un garde-ornithologue passionné vous propose une sortie nocturne à l’Etang des Aulnes, à l’écoute de ces oiseaux nocturnes : Chevêche d’Athéna, Chouette hulotte, et peut-être d’autres seront au rendez-vous ! Cette sortie sera précédée de la diffusion du superbe film d’Alain Ravayrol et Denis Buhot « Les ailes du Sphinx », sur le Hibou Grand-Duc.

