Journée de l’Étang Samedi 16 septembre, 09h00 Étang de Thau Gratuit. Entrée libre.

Fort du succès de sa première édition en 2022, le collectif Terra Mater organisera le 16 septembre prochain sa 2e Journée de l’Étang.

Née de la volonté de mettre à l’honneur le patrimoine naturel qu’est l’étang de Thau, la Journée de l’Étang est pensée comme un moment dédiée à la valorisation de l’étang : son histoire, sa faune, sa flore, son économie, son écologie, sa culture… et à sa préservation.

L’objectif est donc de fédérer des acteurs locaux autour de ce projet, de susciter des actions (et des réactions), d’informer et de sensibiliser à la beauté et la fragilité cet éco-système.

Découvrir pour mieux appréhender les enjeux de notre mode de vie sur notre environnement, faire connaissance avec ceux qui œuvrent chaque jour pour préserver, valoriser, éduquer au travers d’ateliers de sensibilisation, stands, conférences, expositions,…

La journée se déroulera sur la promenade des Beauces et au sein des différentes salles communales et du musée de l’étang en compagnie de nombreux partenaires.

Étang de Thau 34140 Bouzigues Bouzigues 34140 Hérault Occitanie

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

