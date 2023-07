Partir en Livre Etang de Tamniès Tamniès, 20 juillet 2023, Tamniès.

Tamniès,Dordogne

Comme chaque année pour “Partir en livre” (manifestation nationale du 22 juin au 23

juillet 2023), les bibliothèques du réseau de la CC Sarlat-Périgord Noir proposent des

animations pour les jeunes dans les villages du territoire.

Alex Rider, célèbre espion des romans jeunesse, a disparu ! Une formule pour

éradiquer définitivement le plastique de la planète a en effet été mise au point par des

chercheurs du monde entier, mais des robots mal intentionnés, qui veulent agrandir le

continent plastique, l’ont dérobée. Alex Rider est parti à la recherche de la formule,

mais voilà 48 heures qu’il n’y a plus aucune nouvelle de lui…

A partir de 9 ans.

Durée : 1h environ

Gratuit, sur inscription au 05 53 31 11 66.

2023-07-20 fin : 2023-07-20 15:00:00. EUR.

Etang de Tamniès

Tamniès 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



As every year for « Partir en livre » (a national event running from June 22 to July 23), the Sarlat-Périgord Noir

july 2023), the libraries in the CC Sarlat-Périgord Noir network are offering

activities for young people in local villages.

Alex Rider, the famous spy from children’s novels, has disappeared! A formula for

eradicate plastic from the planet once and for all has been developed by

researchers from all over the world, but evil robots intent on expanding the

plastic continent, have stolen it. Alex Rider set off in search of the formula,

but there’s been no word from him for 48 hours?

Ages 9 and up.

Duration: approx. 1 hour

Free of charge, registration required: 05 53 31 11 66

Como todos los años, con motivo de « Partir en livre » (manifestación nacional del 22 de junio al 23 de julio de 2023), las bibliotecas de la red CC Sarlat-Périgord Noir organizan actividades para los niños

de julio de 2023), las bibliotecas de la red CC Sarlat-Périgord Noir organizan actividades para

actividades para jóvenes en los pueblos de la zona.

Alex Rider, el famoso espía de los libros infantiles, ¡ha desaparecido! Una fórmula para

erradicar el plástico del planeta de una vez por todas ha sido perfeccionada por

de todo el mundo, pero ha sido robada por unos malvados robots empeñados en expandir el

continente de plástico, la han robado. Alex Rider partió en busca de la fórmula,

pero no se sabe nada de él desde hace 48 horas..

A partir de 9 años.

Duración: 1 hora aproximadamente

Gratuito, previa reserva en el 05 53 31 11 66

Wie jedes Jahr zu ?Partir en livre? (nationale Veranstaltung vom 22. Juni bis zum 23

juli 2023), bieten die Bibliotheken des Netzwerks der CC Sarlat-Périgord Noir verschiedene Aktivitäten an

animationen für Jugendliche in den Dörfern der Region an.

Alex Rider, der berühmte Spion aus den Jugendromanen, ist verschwunden! Eine Formel, um

plastik endgültig vom Planeten auszurotten, wurde tatsächlich von

forscher aus der ganzen Welt entwickelt, aber böswillige Roboter, die den ..

plastikkontinent vergrößern wollen, haben sie gestohlen. Alex Rider macht sich auf die Suche nach der Formel,

doch seit 48 Stunden hat er nichts mehr von sich hören lassen

Für Kinder ab 9 Jahren.

Dauer: ca. 1 Stunde

Kostenlos, nach Anmeldung unter 05 53 31 11 66

