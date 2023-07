Concert au Bistrot des Familles Etang de Sézeaux Lurcy-Lévis, 26 juillet 2023, Lurcy-Lévis.

Lurcy-Lévis,Allier

Les deux compères partagent leur passion pour la musique et la chanson française et ça fait chaud au cœur! Au-delà de leur talent à la guitare, au chant, à l’harmonica, au banjo, c’est leur plaisir qu’ils partagent avec le public!.

2023-07-26 19:30:00 fin : 2023-07-26 . EUR.

Etang de Sézeaux

Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



These two friends share their passion for French music and song, and it’s a heart-warming experience! Beyond their talent on guitar, vocals, harmonica and banjo, they share their pleasure with the audience!

Estos dos amigos comparten su pasión por la música y las canciones francesas, ¡y seguro que te calientan el corazón! Además de su talento con la guitarra, la voz, la armónica y el banjo, ¡comparten su placer con el público!

Die beiden Kollegen teilen ihre Leidenschaft für Musik und französische Chansons, und das ist herzerwärmend! Neben ihrem Talent an der Gitarre, dem Gesang, der Mundharmonika und dem Banjo teilen sie auch ihre Freude mit dem Publikum!

