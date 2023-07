Soirée Bistrot des Familles Etang de Sézeaux Lurcy-Lévis, 19 juillet 2023, Lurcy-Lévis.

Lurcy-Lévis,Allier

La Jeune Troupe des Ilets vient présenter sont spectacle « Le soldat et la Ballerine »à prix libre, en plein air, à 19h. Après ce spectacle de 50 minutes (à partir de 8 ans), les spectateurs pourront se restaurer (snack) et profiter du cadre enchanteur..

2023-07-19 19:00:00 fin : 2023-07-19 22:30:00. EUR.

Etang de Sézeaux

Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



La Jeune Troupe des Ilets will present its show « Le soldat et la Ballerine » (The Soldier and the Ballerina) at free admission, outdoors, at 7pm. After the 50-minute show (ages 8 and up), spectators can enjoy a snack and the enchanting setting.

La Jeune Troupe des Ilets presentará su espectáculo « Le soldat et la Ballerine » (El soldado y la bailarina) a las 19:00 horas, gratuitamente, al aire libre. Tras este espectáculo de 50 minutos (para niños a partir de 8 años), los espectadores podrán disfrutar de un tentempié y aprovechar el encantador entorno.

Die Jeune Troupe des Ilets präsentiert ihr Stück « Le soldat et la Ballerine » um 19 Uhr unter freiem Himmel zum Nulltarif. Nach der 50-minütigen Vorstellung (ab 8 Jahren) können die Zuschauer etwas essen (Snacks) und die zauberhafte Umgebung genießen.

Mise à jour le 2023-07-13 par Office du tourisme de Moulins & sa région