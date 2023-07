Concours de pêche enfants à l’étang de Sansonnet étang de Sansonnet Saint-Cyr, 2 juillet 2023, Saint-Cyr.

Saint-Cyr,Haute-Vienne

La Gaule Laurentaise organise un concours de pêche pour les enfants le dimanche 2 juillet à l’étang de Sansonnet à partir de 7h30 (inscription) et début du concours à 9h. L’occasion de passer un bon moment au bord de l’eau !.

étang de Sansonnet

Saint-Cyr 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Gaule Laurentaise organizes a fishing competition for children on Sunday July 2 at the Sansonnet pond, starting at 7.30 am (registration) and beginning at 9 am. It’s a great opportunity to spend some quality time on the water!

La Gaule Laurentaise organiza un concurso de pesca para niños el domingo 2 de julio en el estanque de Sansonnet a partir de las 7.30 h (inscripción) y la competición comienza a las 9 h. Una buena ocasión para pasar un buen rato en el agua

Die Gaule Laurentaise organisiert am Sonntag, den 2. Juli, einen Angelwettbewerb für Kinder am Étang de Sansonnet. Beginn ist um 7.30 Uhr (Anmeldung), der Wettbewerb beginnt um 9 Uhr. Die Gelegenheit, eine schöne Zeit am Wasser zu verbringen!

