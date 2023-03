Challenge Carna Junior 49 Etang de Saint-Aubin Pouancé Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Pouance

Challenge Carna Junior 49 Etang de Saint-Aubin, 27 mai 2023, Pouancé. Challenge Carna Junior 49 Samedi 27 mai, 08h00 Etang de Saint-Aubin Sur inscription La Fédération de Maine-et-Loire pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique lance la première édition du Challenge Carna Juniors 49, un challenge de pêche des carnassiers aux leurres réservé pour les jeunes de 9 à 17 ans. Cette rencontre souhaite rassembler les jeunes pêcheurs de carnassiers au lancer ou au fouet avec des leurres artificiels dans un esprit convivial et de partage. Elle se déroule en pêche itinérante par équipe de deux pêcheurs. Chaque pêcheur s’inscrit individuellement et un tirage au sort sera effectué avant la manche afin de constituer les binômes pour la manche. Retrouvez le règlement du concours et la fiche d’inscription sur notre site : https://www.fedepeche49.fr Etang de Saint-Aubin Rue des étangs, 49420 Pouancé Pouancé 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « secretariat@fedepeche49.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0241875709 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.fedepeche49.fr/actualites/challenge-carna-juniors-49-une-competition-de-peche-aux-leurres-pour-les-jeunes/ »}] [{« link »: « https://www.fedepeche49.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T08:00:00+02:00 – 2023-05-27T13:00:00+02:00

2023-05-27T08:00:00+02:00 – 2023-05-27T13:00:00+02:00 pêche rencontre

Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Pouance Autres Lieu Etang de Saint-Aubin Adresse Rue des étangs, 49420 Pouancé Ville Pouancé Departement Maine-et-Loire Age min 9 Age max 17 Lieu Ville Etang de Saint-Aubin Pouancé

Etang de Saint-Aubin Pouancé Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pouance/

Challenge Carna Junior 49 Etang de Saint-Aubin 2023-05-27 was last modified: by Challenge Carna Junior 49 Etang de Saint-Aubin Etang de Saint-Aubin 27 mai 2023 Etang de Saint-Aubin Pouancé Pouance

Pouancé Maine-et-Loire