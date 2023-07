RENDEZ-VOUS NATURE – L’ARBRE QUI PLANTAIT DES HOMMES Etang de Saint-Aubin (côté voie verte) Ombrée d’Anjou, 10 septembre 2023, Ombrée d'Anjou.

Ombrée d’Anjou,Maine-et-Loire

Dans le cadre des Rendez-vous nature, spectacle de la Cie Patrick Cosnet « L’arbre qui plantait des hommes » proposé le dimanche 10 septembre 2023, à 15h, à l’étang Saint-Aubin de Pouancé..

2023-09-10 fin : 2023-09-10 . .

Etang de Saint-Aubin (côté voie verte)

Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire



As part of the Rendez-vous nature program, Cie Patrick Cosnet’s show « L’arbre qui plantait des hommes » (The tree that planted men) will take place on Sunday, September 10, 2023, at 3pm, at Pouancé’s Etang Saint-Aubin.

En el marco del ciclo Rendez-vous nature, la compañía Patrick Cosnet presentará un espectáculo titulado « L’arbre qui plantait des hommes » (El árbol que plantó a los hombres) el domingo 10 de septiembre de 2023, a las 15:00 horas, en el Etang Saint-Aubin de Pouancé.

Im Rahmen der Rendez-vous nature wird am Sonntag, den 10. September 2023, um 15 Uhr am Étang Saint-Aubin in Pouancé eine Aufführung der Cie Patrick Cosnet « L’arbre qui plantait des hommes » (Der Baum, der Menschen pflanzt) angeboten.

Mise à jour le 2023-07-12 par eSPRIT Pays de la Loire