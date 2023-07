REPAS-CONCERT JEUX Etang de Presles Saint-Maurice-sur-Moselle, 23 juillet 2023, Saint-Maurice-sur-Moselle.

Saint-Maurice-sur-Moselle,Vosges

Repas-concert jeux organisé par « La Guinguette de la Fourmilière » au bord de l’étang de Presles. Musique, buvette, restauration, jeux en bois et jeux d’équipes. Animation musicale assurée par le groupe « La P’tite Huguette ».. Tout public

Dimanche 2023-07-23 12:00:00 fin : 2023-07-23 . 0 EUR.

Etang de Presles Rue de Presles

Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est



Meal and games concert organized by « La Guinguette de la Fourmilière » on the banks of the Presles pond. Music, refreshments, food, wooden games and team games. Musical entertainment provided by the group « La P’tite Huguette ».

Comida y concierto de juegos organizado por « La Guinguette de la Fourmilière » a orillas del lago de Presles. Música, refrescos, comida, juegos de madera y juegos de equipo. Animación musical a cargo del grupo « La P’tite Huguette ».

Repas-concert jeux organisiert von « La Guinguette de la Fourmilière » am Ufer des Teichs von Presles. Musik, Imbiss, Essen, Holzspiele und Mannschaftsspiele. Musikalische Unterhaltung durch die Gruppe « La P’tite Huguette ».

Mise à jour le 2023-07-11 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES