Marche du coeur Etang de Ponty Ussel, 3 septembre 2023, Ussel.

Ussel,Corrèze

Marches et courses ouvertes à toutes et tous. 8h45 marche 15 km, 9h45 course 15km, 10h marche 7km, , 10h30 marche 3km. Gratuit..

2023-09-03 fin : 2023-09-03 . .

Etang de Ponty

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Walks and races open to all. 8:45am 15km walk, 9:45am 15km run, 10am 7km walk, 10:30am 3km walk. Free admission.

Caminatas y carreras abiertas a todos. 8.45 h 15 km a pie, 9.45 h 15 km corriendo, 10.00 h 7 km a pie, 10.30 h 3 km a pie. Entrada gratuita.

Wanderungen und Läufe, die für alle offen sind. 8:45 Uhr Wanderung 15 km, 9:45 Uhr Lauf 15km, 10:00 Uhr Wanderung 7km, , 10:30 Uhr Wanderung 3km. Kostenlos.

Mise à jour le 2023-08-21 par Office de Tourisme de Haute Corrèze