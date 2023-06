Concours Black Bass aux leurres du bord- 4ème édition Etang de Miel Beynat, 2 juillet 2023, Beynat.

Beynat,Corrèze

Le Concours Bass est de retour !!! Pour cette 4ème édition, ils sont toujours verts de rage, nerveux et impatients de vous retrouver …les Bass made in Le Chastang – Beynat !

Alors affûtez vos hameçons, vérifiez vos montages et rejoignez-nous pour une nouvelle édition pleine de nouveautés !!! Et comme toujours, la bonne humeur sera de rigueur !!!.

2023-07-02 à ; fin : 2023-07-02 . .

Etang de Miel

Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Bass Competition is back!!! For this 4th edition, they’re still green with rage, nervous and impatient to meet you …the Basses made in Le Chastang – Beynat!

So sharpen your hooks, check your rigs and join us for a new edition full of novelties!!!! And as always, we’ll be in good spirits!

¡Vuelve el Concurso de Bajos! Para esta 4ª edición, siguen verdes de rabia, nerviosos e impacientes por conocerte… ¡los Bajos fabricados en Le Chastang – Beynat!

Así que afilad vuestros anzuelos, revisad vuestros aparejos y ¡uníos a nosotros para una nueva edición llena de novedades! Y como siempre, ¡el buen humor estará a la orden del día!

Der Bass-Wettbewerb ist wieder da!!! Ausgabe sind sie immer noch grün vor Wut, nervös und freuen sich darauf, Sie wiederzusehen … die Bass made in Le Chastang – Beynat!

Schärfen Sie also Ihre Haken, überprüfen Sie Ihre Montagen und kommen Sie zu uns für eine neue Ausgabe voller Neuheiten!!! Und wie immer ist gute Laune angesagt!!!

Mise à jour le 2023-06-13 par Corrèze Tourisme