Journée nature et vide-greniers à l’étang de Masselièvre étang de Masselièvre La Chapelle-Montbrandeix, 9 juillet 2023, La Chapelle-Montbrandeix.

La Chapelle-Montbrandeix,Haute-Vienne

Dans le cadre idyllique de l’étang de Masselièvre de la Chapelle Montbrandeix venez dénicher de jolies objets lors d’un vide-greniers le dimanche 9 juillet. Vous pourrez même vous restaurer sur place et faire des balades à poney. Vous pourrez aussi profiter d’une balade contée avec Jean-François Vignaud à partir de 9h30 !.

2023-07-09 fin : 2023-07-09 . .

étang de Masselièvre

La Chapelle-Montbrandeix 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



In the idyllic setting of the Etang de Masselièvre at La Chapelle Montbrandeix, come and find all your bargains at a garage sale on Sunday July 9. You’ll even be able to eat on site and take a pony ride. You can also enjoy a storytelling walk with Jean-François Vignaud from 9:30 am!

En el idílico entorno del estanque de Masselièvre, en La Chapelle Montbrandeix, venga a buscar preciosos objetos en una venta de garaje el domingo 9 de julio. Incluso podrá comer in situ y dar un paseo en poni. Además, a partir de las 9.30 h, podrá disfrutar de un paseo cuentacuentos con Jean-François Vignaud

In der idyllischen Umgebung des Teichs von Masselièvre in La Chapelle Montbrandeix können Sie am Sonntag, den 9. Juli bei einem Flohmarkt nach hübschen Gegenständen stöbern. Sie können sogar vor Ort essen und auf Ponys reiten. Außerdem können Sie ab 9:30 Uhr an einem Märchenspaziergang mit Jean-François Vignaud teilnehmen!

