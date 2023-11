Le rêve d’Icare – Spectacle pyrotechnique Etang de l’Olivier Istres, 17 décembre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Spectacle pyrotechnique et vol de drônes lumineux ! Une création originale évoquant la naissance de l’aviation à Istres; Des effets pyrotechniques, 200 drones lumineux et un ballon dirigeable de 9m seront au service de ce spectacle époustouflant !.

2023-12-17 19:00:00

Etang de l’Olivier

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur



Pyrotechnic show and flight of luminous drones! An original creation evoking the birth of aviation in Istres; pyrotechnic effects, 200 luminous drones and a 9m dirigible balloon serve up this breathtaking show!

¡Espectáculo pirotécnico y vuelo de drones luminosos! Una creación original que evoca el nacimiento de la aviación en Istres; ¡efectos pirotécnicos, 200 drones luminosos y un globo dirigible de 9 m formarán parte de este impresionante espectáculo!

Pyrotechnisches Spektakel und Flug von Leuchtdrohnen! Eine originelle Kreation, die an die Geburt der Luftfahrt in Istres erinnert. Pyrotechnische Effekte, 200 leuchtende Drohnen und ein 9 m hoher Luftschiffballon stehen im Dienste dieses atemberaubenden Spektakels!

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de Tourisme d’Istres