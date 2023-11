Marche contre les violences faites aux femmes Etang de l’Argentelle Anneyron, 25 novembre 2023, Anneyron.

Anneyron,Drôme

La communauté de communes Porte de DrômArdèche, en partenariat avec l’association de marche drômoise « Horizons » organise une marche contre les violences faites aux femmes. Participation libre reversée sous forme de dons à une association..

2023-11-25 14:00:00

Etang de l’Argentelle

Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Porte de Drôm-Ardèche community of communes, in partnership with the Drôme-based walking association « Horizons », is organizing a walk against violence against women. Free participation, in the form of donations to an association.

La comunidad de municipios Porte de Drôm-Ardèche, en colaboración con la asociación de senderismo « Horizontes », con sede en Drôme, organiza una marcha contra la violencia hacia las mujeres. La participación es gratuita y se harán donativos a una organización benéfica.

Die Communauté de communes Porte de DrômArdèche organisiert in Zusammenarbeit mit dem Wanderverein « Horizons » aus der Region Drôme einen Marsch gegen Gewalt gegen Frauen. Freie Teilnahme, die in Form von Spenden an einen Verein weitergeleitet wird.

