Balade commentée au bord d’un étang Étang de l’Aquiaulne Coullons, 16 septembre 2023, Coullons.

Balade commentée au bord d’un étang Samedi 16 septembre, 18h00 Étang de l’Aquiaulne Prévoir des chaussures adaptées

Rendez-vous 15 minutes avant (le lieu de rdv vous sera communiqué par sms quelques jours avant)

Paiement sur place en espèces, carte bancaire ou chèque

Réservation obligatoire via l’Office de Tourisme

Partez avec nous pour un moment de détente en fin de journée entre balade commentée au bord d’un magnifique étang de Coullons, au sud du Giennois et aux portes de la Sologne, suivie d’une dégustation accompagnée de différents crus des vins de l’AOC Coteaux du Giennois en plein air et de pains & fromages locaux ?☀️

Nos amis à quatre pattes sont admis, si tenus en laisse

– l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération –

Étang de l'Aquiaulne Route de Saint-Gondon, 45720 Coullons Coullons 45720 Loiret Centre-Val de Loire Étang des portes de la Sologne, idéal pour balades et pêche. Parking sur place, tables de pique-nique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T18:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:30:00+02:00

Office de Tourisme de Gien – Christophe Lörsch